"يُشبه انفجار بيروت".. فيديو لقصف أوكراني يطال مستودعات "نيترات أمونيوم"!

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قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 60 نتيجة غارة أوكرانية على مدينة نوفايا كاخوفكا بصواريخ "هيمارس إم إل آر إس" الأميركية، بحسب ما ذكرت السلطات الرسمية في المدينة.وقال مصدر عسكري إنّ "الأمر بمهاجمة نوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون أصدره شخصياً رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".وذكر مسؤولو المدينة أنّ عدد القتلى جراء القصف الأوكراني، ليل الاثنين، ارتفع إلى 7 والجرحى إلى 60، وأنّ المئات حوصروا تحت الأنقاض، حيث أدى الاستهداف إلى انفجار في مستودعات الأسمدة المعدنية.وقالت ناتاليا زاريا، رئيسة مركز المساعدات الإنسانية إنّ "مستودع مساعدات إنسانية يحتوي على 35 طناً من البضائع، بما في ذلك مواد غذائية للسكان المحليين، دمر أيضاً".بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتيف، إنّ تبعات الضربة الأوكرانية على نوفايا كاخوفكا يمكن مقارنتها بانفجار مرفأ بيروت.وأضاف: "أؤكد أنّ أولئك الذين أعدوا هذه الهمجية، كانوا يعرفون ما كان في المستودعات (نترات الأمونيوم) وماذا يريدون"، وأضاف: "لقد حققوا ذلك. وهو ما حدث في بيروت بالضبط، قبل بضع سنوات، عندما مات عدد كبير من الناس".وقال ليونتيف: إنّ أولئك الذين فعلوا ذلك " مجرمو حرب، تجب محاكمتهم وسيحاكون".من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إنّ الصواريخ الأوكرانية لم تصب محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأنّ قناة شمال القرم تعمل.