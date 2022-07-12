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عربي-دولي
صواريخ "إسكندر" الروسية تدمر منظومات صاروخية أميركية في أوديسا
Lebanon 24
12-07-2022
|
07:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ "إسكندر" تمركز للقوات الأوكرانية في أدويسا ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ "هاربون" الأميركية المضادة للسفن.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن ضربات بصواريخ عالية الدقة أسفرت عن مقتل نحو 200 عنصر من القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 26 آلية عسكرية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال اليوم الماضي.
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وأضاف المتحدث أن "الطيران العملياتي - التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية استهدفت في يوم واحد، 3 مراكز قيادة، و3 مستودعات ذخيرة، ووحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار في 97 نقطة، كما استهدفت القوات التابعة للجيش الأوكراني ومعدات عسكرية في 111 نقطة".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال اليوم الماضي، 7 طائرات بدون طيار أوكرانية، وتم اعتراض 12 قذيفة "الإعصار" أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه مناطق سكنية في مقاطعة خاركوف ونوفايا كاخوفكا، ومقاطعة خيرسون.
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الروسية بلغ حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 243 طائرة، و137 طائرة هليكوبتر، و1513 طائرة بدون طيار، و354 منظومة دفاع جوي، و4046 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و741 قاذفة صواريخ متعددة، و3135 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 4165 مركبة عسكرية خاصة.
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