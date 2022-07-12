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عربي-دولي

الكرملين: بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل

Lebanon 24
12-07-2022 | 08:30
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم ىالثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور طهران الثلاثاء المقبل وسيجري محادثات مع نظيريه الإيراني والتركي.

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي سيشارك في قمة ثلاثية مع الرئيس مع الرئيس الإيراني والرئيس التركي في طهران، وسيعقد اجتماعات ثنائية.
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وأكد بيسكوف في تصريح صحفي، أنه يجري العمل الآن على الإعداد لزيارة بوتين إلى طهران، حيث سيُعقد هناك اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
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