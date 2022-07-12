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وزارة الدفاع الإسرائيلية تستعدّ لزيارة بايدن.. هذا ما تحضره

Lebanon 24
12-07-2022 | 09:00
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستستعرض أنظمتها للدفاع الجوي أمام الرئيس الأميركي جو بايدن لدى زيارته المرتقبة غداً الخميس.

وأشار البيان إلى أن هذا العرض سيشمل أنظمة "Arrow"، و"David's Sling"، و"Iron Dome"، و"Iron Beam".
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من جهته، قال يوفال غباي، نائب رئيس إدارة اللوجستيات والأصول، رئيس وحدة العمليات اللوجستية بوزارة الدفاع الإسرائيلية: "يعمل فريق قسم اللوجستيات والأصول على مدار الساعة لضمان إجراء حفل ترحيب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأقصى درجات الاحتراف والاحترام".

وأضاف: "نحن نعمل بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وهيئة المطارات الإسرائيلية وغيرها، وسيرحب المئات من المهنيين بالرئيس والوفد المرافق له بالإضافة إلى العديد من المراسلين الذين من المتوقع أن يغطوا الزيارة".
 
 
 
 
 
 
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