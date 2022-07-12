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عربي-دولي

مجموعة "قرصنة" موالية لإيران تعلن اختراق موقع بلدية تل أبيب

Lebanon 24
12-07-2022 | 09:30
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قالت قناة "I24" الإسرائيلية إن "مجموعة قرصنة" موالية لإيران أعلنت صباح أمس الاثنين اختراق موقع بلدية تل أبيب.

وأفادت القناة بأن "جماعة "الطاهرة"، وهي مجموعة "قرصنة" موالية لإيران (حسب "I24")، أعلنت صباح أمس الاثنين، اختراقها وإسقاط موقع بلدية تل أبيب"، لافتة إلى أن "الموقع تعطل في وقت سابق من صباح أمس الاثنين، لكنه يعمل الآن بشكل طبيعي"، حيث أوضحت بلدية تل أبيب أنه "تم التعامل مع الحادث على وجه السرعة".
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وأشارت "I24" إلى أن "الهجوم يبدو بمثابة رفض لخدمة "DDoS"، الذي يعتبر بسيطا للغاية، فهو يتسبب في تحميل متعمد على المستخدم وبالتالي يسقط الموقع، لكنه لا يسمح بسرقة البيانات"، موضحة أن "جماعة "الطاهرة" كانت وراء سلسلة من الهجمات على مواقع إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خدمة توصيل الطعام "مشلوحا"، وكذلك مواقع هيئة المطارات والبريد الإسرائيلي.

وكشفت "I24" أنه "قبل نحو أسبوع، زعمت الجماعة أنها هاجمت "مترو" تل أبيب وأوصت سكان المدينة بطلب سيارة أجرة، في حين أن من المعروف أنه لا يوجد مترو أنفاق في تل أبيب، وعمليا تمكن المتسللون بشكل إجمالي من إسقاط موقع "نيتاع" (طرق النقل الكهربائي)، الذي يقف وراء التخطيط لمشروع المترو المستقبلي".
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