تحذيرٌ بشأن أزمة الطاقة العالمية.. ماذا قال أحد المسؤولين البارزين؟

حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول من تفاقم الضغط العالمي على إمدادات الطاقة، الذي أدى بالفعل إلى نقص المعروض، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، عن بيرول في منتدى عالمي للطاقة في سيدني: "العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الكبيرة في الطاقة، في عمقها وتعقيداتها".

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وأضاف: "ربما لم نشهد الأسوأ فيها بعد إنها تؤثر على العالم بأكمله".

مع هذا، فقد قال بيرول إن منظومة الطاقة بأكملها تشهد اضطراباً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يرفع كلفة الغاز على المستهلكين، وأسعار التدفئة للمنازل والكهرباء للصناعات في أنحاء العالم، ما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤدي إلى احتجاجات دامية من إفريقيا إلى سريلانكا.

وحذر بيرول قائلاً: "هذا الشتاء في أوروبا سيكون شديد الصعوبة"، مضيفاً "الأمر مثير لقلق كبير، وقد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي".