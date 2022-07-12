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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية للانضمام لمنطقة اليورو

Lebanon 24
12-07-2022 | 15:30
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أعطى وزراء مال الاتحاد الأوروبي اليوم كرواتيا الضوء الأخضر النهائي لتبني عملة اليورو الموحدة في الأول من كانون الثاني 2023.
 
وقال وزير مال الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي زبينيك ستانيورا: "يسعدني أن أهنئ نظيري زدرافكو ماريتش وكرواتيا برمتها لأنها أصبحت البلد العشرين الذي ينضم إلى منطقة اليورو"، نقلا عن "وكالة الصحافة الفرنسية".
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(الوكالة الوطنية)
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