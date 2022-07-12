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عربي-دولي

بعضهم عرب... ما هو عدد وجنسيات المرتزقة في أوكرانيا؟

Lebanon 24
12-07-2022 | 12:30
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أظهرت جداول تفصيلية نشرتها وزارة الدفاع الروسية الأعداد الكبيرة من المرتزقة الذين قدموا للقتال في أوكرانيا من مختلف دول وقارات العالم، بما في ذلك من بلدين عربيين.

ورصدت بيانات وزارة الدفاع الروسية مشاركة 1853 مرتزقا من بولندا، قتل منهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 شباط 991 وتبقى 944.
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ومن نفس القارة الأوروبية، جاءت رومانيا في المرتبة الثانية في عدد المرتزقة، ووصل منهم 504 مسلحا، قتل منهم 242 منذ بداية الأحداث، وتبقى 262، تلتها بريطانيا بعدد 429 مرتزقا، قتل منهم 231، وتبقى 198، فيما شارك 208 مرتزقة من بيلاروسيا تبقى منهم 69، ومن فرنسا 185 مرتزقا، والمتبقي 66.

ومن القارتين الأميركيتين، شارك في القتال بأوكرانيا 605 مرتزقة من كندا، تبقى منهم 239، فيما جاء من الولايات المتحدة 544 مرتزقا، تبقى منهم عدد 89.

ومن القارتين الإفريقية والآسيوية، أظهرت البيانات مشاركة مرتزقة من بلدين عربيين هما الجزائر وسوريا.

من الجزائر، شارك في القتال بأوكرانيا 51 مرتزقا، وتبقى العدد على حاله ولم يقتل منهم أحد، في حين شارك 200 مرتزق من سوريا في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني، وتبقى منهم 31.
 
 
(روسيا اليوم)
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