زاخاروفا: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية

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على وقع التوتر الحاد بين البلدين إثر العملية العسكرية في أوكرانيا، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها يتأرجحون على نحو خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا سيكون محفوفا بتصعيد نووي.وفي تصريح المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، على موقع الوزارة، رأت أن واشنطن وحلفاءها، تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية.وأضافت أن الغرب أطلق العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، وباتوا اليوم يتأرجحون بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة معها أيضاً.كما تابعت أن تلك المواجهة تعني بالضرورة صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية، معربة عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي.