"ضربة روسية" تدمر صواريخ أميركية!

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أنها أطلقت رشقة من صواريخ "إسكندر" على تجمع للقوات الأوكرانية في مدينة أدويسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، مما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ "هاربون" الأميركية المضادة للسفن.وجاء الإعلان عن هذه الضربة الصاروخية خلال الإحاطة اليومية التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية عن مستجدات الحرب، على لسان المتحدث باسمها، الجنرال إيغور كوناشينكوف.ولم تورد وسائل إعلام روسية نقلت الإحاطة الصحفية للجنرال كوناشينكوف مزيدا من التفاصيل عن هذه الضربة.