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عربي-دولي

طهران ترد على واشنطن: تعاوننا مع روسيا من قبل أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
12-07-2022 | 14:00
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علقت الخارجية الإيرانية حول تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي بخصوص بيع طهران تقنيات حديثة لروسيا لإرسالها إلى أوكرانيا، أن التعاون مع روسيا يعود إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، حول تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بخصوص بيع طهران تقنيات حديثة لروسيا: "تاريخ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والاتحاد الفدرالي الروسي في مجال بعض التقنيات الجديدة يعود إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية، ولم يحدث أي تطور خاص بهذا الصدد مؤخرا".
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وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحرب في أوكرانيا واضح تماما وقد تم الإعلان عنه رسميا بأكثر من مناسبة".

وتابع كنعاني: "ادعاء المسؤول الأميركي يأتي بينما قامت الولايات المتحدة والدول الأوربية منذ سنوات بتحويل الدول المحتلة والمعتدية في العالم ولا سيما بمنطقة غرب آسيا إلى مستودع لمختلف أنواع أسلحتهم الفتاكة.. استمرار العدوان والجرائم والاحتلال من قبل الصهاينة في الأراضي المحتلة لأكثر من سبعة عقود لم يكن ممكنا بالتاكيد، دون وجود هذه الأسلحة".
 
 
(روسيا اليوم)
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