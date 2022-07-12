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صحيفة تُودّع بوريس جونسون بركلة على مؤخرته! (صورة)

Lebanon 24
12-07-2022 | 14:30
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نشرت صحيفة "The Week" كاريكاتير يسخر من استقالة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من منصبه، رابطة بين استقالته وخروج المملكة من بريكسيت الذي حدث أثناء فترة توليه السلطة.

ويظهر جونسون في كاريكاتير الصحيفة البريطانية وهو يركل على مؤخراته بشكل مهين خارج مقر رئيس الوزراء في شارع داونينغ بلندن، مع تعليق جاء فيه "بوريس غادر Boris Exit".
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صحيفة
 
 
(روسيا اليوم) 
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