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عربي-دولي
مساعدات عسكرية إسرائيليّة جديدة لأوكرانيا... ماذا تتضمّن؟
Lebanon 24
12-07-2022
|
15:00
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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على تسليم شحنة مساعدات إضافية من المعدات إلى قوات الإنقاذ والمنظمات المدنية الأوكرانية.
وتتضمن المعدات التي ستسلم إلى أوكرانيا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة 1500 خوذة عسكرية، و1500 سترة واقية، و1000 قناع مضاد للغاز، ومئات البدلات الواقية لإزالة الألغام، وعشرات المرشحات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لخدمات الطوارئ والمنظمات المدنية، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
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وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت أنها سلمت في السابق 2000 خوذة و500 سترة واقية إلى أوكرانيا في 18 أيار الماضي.
(روسيا اليوم)
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