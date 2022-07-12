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عربي-دولي
وزيرة بريطانية تقرر عدم الترشح لزعامة حزب المحافظين ومنصب رئيس الوزراء... من هي؟
Lebanon 24
12-07-2022
|
16:30
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قررت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، عدم الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء.
وقالت باتيل في تصريح صحفي: "أنا ممتنة للدعم الذي قدمه لي الزملاء وأعضاء الحزب في الأيام الأخيرة، الذين دعوني للمشاركة في السباق من أجل منصب زعيم حزب المحافظين. لن أقدم ترشيحي للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان".
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وأوضحت أن تركيزها سيستمر على "زيادة عدد رجال الشرطة في الشوارع، وتعزيز الخدمات الأمنية الممتازة من أجل السلام في بريطانيا، والسيطرة على حدودها.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن باتيل تدرس الترشح وتناقش الأمر مع عدد من أعضاء حزب المحافظين.
وحتى الآن، أعلن 11 شخصا عن ترشيحهم لمنصب رئيس الحكومة، اثنان منهم وزيران حاليان، هما وزيرة الخارجية ليزا تراس، ووزير المالية ناظم الزهاوي.
(روسيا اليوم)
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