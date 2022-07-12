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عربي-دولي
كشقيقتها... شخص يُهدّد أخت نيّرة أشرف بذبحها بالسكين!
Lebanon 24
12-07-2022
|
09:55
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تقدم أشرف الغريب، والد الطالبة نيّرة أشرف القتيلة ذبحا في المنصورة، ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، بعد تلقي ابنته هدير أشرف تهديدات من منصة في "فيسبوك" لشخص مجهول يدعى "عمر" ولا تعرف عنه شيئا، بحسب ما نقل موقع "مصراوي" عن والدها.
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ذكر الأب أيضا، أن هدير تلقت من "عمر" رسائل سب ووعيد بأن تلقى مصير شقيقتها نيرة، من دون معرفة سابقة به، الأمر الذي تعاملت معه الأسرة ببلاغ حررته أمام الجهات المعنية.
وتتعرض الاسرة عبر وسائل التواصل لكثير من التهديدات وتشويه السمعة منذ الحادث، مضيفاً أنه لن يترك حق أسرته وسوف يتقدم ببلاغات ضد أي شخص يسيء إليها.
وكانت هدير نشرت في فيسبوك: "من يجد مبررا للقتل مثله مثل الإرهابي الذي يفجر كنيسة ويقول هم يستحقون الموت؟ من أنت لتحكم عليهم؟ من أنت لتحاسب بشرا مثلك؟ من أنت لتقتل مؤمنا أو غير مؤمن؟ القتل محرم في جميع الأديان".
(العربية)
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