تصريح جديد عن "كورونا"... هذا ما قيل عن نهاية الفيروس!

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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية بعد نحو عامين ونصف العام من إعلانه لأول مرة.وأوضحت لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، في بيان أن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئاً.كما قال البيان إن الحالات التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها ارتفعت بنسبة 30٪ في الأسبوعين الماضيين، رغم اعتراف اللجنة أن مناعة السكان زادت إلى حد كبير من اللقاحات.من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنّ "وباء "كوفيد-19" لم يقترب حتى من نهايته".