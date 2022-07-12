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عربي-دولي
رئيس سيريلانكا غادر بلاده على متن طائرة عسكرية إلى المالديف
Lebanon 24
12-07-2022
|
18:29
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غادر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا بلاده على متن طائرة عسكرية نقلته إلى المالديف المجاورة، وذلك بعد احتجاجات شعبية عارمة ضدّه، وفق ما أفاد مسؤولون.
والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة لوكالة "فرانس برس".
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وقال مسؤول في سلطات الهجرة: "لقد خُتمت جوازات سفرهم واستقلّوا رحلة القوات الجوية الخاصة".
وبحسب مسؤولين في المطار فإنّ الطائرة ظلّت جاثمة لأكثر من ساعة على مدرج المطار من دون أن تتمكّن من الإقلاع وذلك بسبب التباس في شأن ما إذا كانت سلطات جزر المالديف قد سمحت لها بالهبوط على أراضيها أم لا.
وقال مسؤول في مطار العاصمة السريلانكية: "كانت هناك بعض لحظات القلق، لكن في النهاية سارت الأمور على ما يرام"، مشيراً إلى أن "الطائرة أقلعت متّجهة إلى مطار ماليه الدولي".
وأضاف أنّ العديد من المحيطين بالرئيس لم يسافروا معه على متن هذه الطائرة العسكرية.
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