بايدن يغادر واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن العاصمة واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، في زيارة رسمية تشمل إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

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وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن " الرئيس جو بايدن، يبدأ اليوم الأربعاء، زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، يرافقه وزير الخارجية أنتوني بلينكن".وأضاف أن "بلينكن سيرافق الرئيس جو بايدن اليوم في زيارته إلى إسرائيل والضفة الغربية، على أن يتوجها إلى المملكة يومي 15 و16 تموز الجاري".مشاورات مع الإسرائيليين والفلسطينيينكما أضاف أن بايدن سيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، قبل التوجه إلى السعودية.وكانت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، قد أكدت أنه "بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يجري الرئيس جو بايدن زيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 تموز 2022".