جون بولتون يعترف بالتخطيط لمحاولات انقلاب بدول أخرى

كتبت سكاي نيوز: قال جون بولتون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة والمستشار السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه ساعد في التخطيط لمحاولات انقلاب في دول أخرى.



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إلا أنه وخلال حديثه إلى مذيع شبكة (سي.إن.إن) جيك تابر، أشار بولتون إلى أن ترامب لم يكن مؤهلا بما يكفي لتنفيذ "انقلاب مدبر بعناية".



وأضاف لاحقا "باعتباري شخصا ساهم في التخطيط لانقلاب- ليس هنا ولكن في أماكن أخرى- فإن ذلك يتطلب عملا كثيرا. وهذا ما لم يفعله (ترامب)".



وسأل تابر بولتون عن محاولات الانقلاب التي كان يقصدها.



وقال بولتون "لن أخوض في التفاصيل"، قبل أن يشير إلى فنزويلا. وأدلى جون بولتون بهذه التصريحات لشبكة (سي.إن.إن) بعد جلسة استماع في الكونجرس حول هجوم السادس من كانون الثاني عام 2021 على مبنى الكونجرس. واتهم مشرعون يوم الثلاثاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتحريض على العنف في محاولة أخيرة للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020 الرئاسية.إلا أنه وخلال حديثه إلى مذيع شبكة (سي.إن.إن) جيك تابر، أشار بولتون إلى أن ترامب لم يكن مؤهلا بما يكفي لتنفيذ "انقلاب مدبر بعناية".وأضاف لاحقا "باعتباري شخصا ساهم في التخطيط لانقلاب- ليس هنا ولكن في أماكن أخرى- فإن ذلك يتطلب عملا كثيرا. وهذا ما لم يفعله (ترامب)".وسأل تابر بولتون عن محاولات الانقلاب التي كان يقصدها.وقال بولتون "لن أخوض في التفاصيل"، قبل أن يشير إلى فنزويلا.