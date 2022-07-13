بلينكن: سنبحث مواجهة التهديدات المشتركة خلال جولة بايدن

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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيبحث المصالح المشتركة خلال زيارته المقبلة للشرق الأوسط.كما قال "سنبحث الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة خلال جولة بايدن" التي ستشمل السعودية.وكان البيت الأبيض أعلن، الخميس الماضي، أن الرئيس الأميركي، سيلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اجتماع ثنائي خلال زيارته للمملكة.كما قال إن بايدن سيعمل على تمديد الهدنة في اليمن، حيث تشهد البلاد هدنة إنسانية بدأت في 2 نيسان وتنتهي في 2 آب المقبل.كما يعتزم رئيس الولايات المتحدة مناقشة أمن الطاقة مع قادة مجلس التعاون في جدة.كذلك سيتم بحث تكامل الدفاعات الجوية مع دول الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران.