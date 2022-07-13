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عربي-دولي

مرة جديدة.. كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باتجاه البحر!

Lebanon 24
13-07-2022 | 04:30
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أفادت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن مصدر بأن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاقا مدفعيا من قبل كوريا الشمالية باتجاه البحر.

وبحسب المصدر، رصد الجيش الكوري الجنوبي صباح الإثنين الماضي إطلاقا مدفعيا تابعا لكوريا الشمالية باتجاه البحر، يرجح أن يكون من نظام إطلاق صواريخ متعدد (MLRS).
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وكانت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية قد أعلنت مؤخرا أن كوريا الشمالية قد نفذت إطلاقين آخرين من MLRS يوم الأحد الماضي.

من جانب آخر، أفادت الأنباء في وقت سابق بأن ست طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35A وصلت إلى كوريا الجنوبية من قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ألاسكا، لإجراء مناورات مشتركة مع القوات الجوية الكورية الجنوبية في الفترة من 10 إلى 14 تموز.

كما أفادت وكالة أنباء يونهاب، نقلا عن مصادر، بأن كوريا الجنوبية تخطط للانضمام إلى تدريبات الأمن الفضائي العالمية متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي من المقرر إجراؤها في الفترة من 25 تموز إلى 1 آب، وستشارك فيها 18 دولة.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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