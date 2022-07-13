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عربي-دولي

توقعات بأن يعود بايدن من السعودية "بإحراج كبير" بدلا من إمدادات نفط إضافية..هذه التفاصيل!

Lebanon 24
13-07-2022 | 05:00
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ذكر ستيوارت المذيع والإعلامي بشبكة "فوكس نيوز" إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة إلى السعودية ستكون "إحراجا كبيرا" له.
 
وأشار الصحفي التلفزيوني إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق على هامش قمة مجموعة السبع، أبلغ بايدن بأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالكاد تستطيعان زيادة إنتاج النفط.
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وبحسب قوله، فإن الرئيس الأمريكي سوف "يطلب" خلال الزيارة المزيد من النفط من الرياض ، لكن هذا غير ممكن. في الوقت نفسه، إذا وافقت المملكة العربية السعودية، فسيتعين عليها الحصول على موافقة أوبك+، والتي، كما لفت فارني، تضم روسيا.

وأعرب الإعلامي عن اعتقاده أن "الرئيس لن يكون في مستطاعه الحصول على الكثير من النفط بعد هذه الرحلة، لكن سيتحول الأمر إلى إحراج كبير له، لأنه يتوسل السعوديين من أجل زيادة الإنتاج".

ورأى فارني أن المشاكل الحالية في الولايات المتحدة تنطلق من "اليوم الأول لبايدن في المنصب" حين قوض "استقلال الطاقة في أمريكا"، مضيفا في هذا السياق قوله: "لقد كان الخطأ الأول، وتفشى كل شيء منذ تلك اللحظة".

يشار إلى أن بايدن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 16 تموز في إطار أول جولة في الشرق الأوسط خلال رئاسته.

وقال سوليفان مساعد بايدن للأمن القومي في إفادة صحفية في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيتوجه إلى الشرق الأوسط لمناقشة المساعدة التي مكن ن تقدمها المنطقة في مجال أمن الطاقة في ضوء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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