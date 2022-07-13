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عربي-دولي

روسيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى حل حول كالينينغراد.. ما هو؟

Lebanon 24
13-07-2022 | 01:20
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كشفت وسائل إعلام روسية عن توصل روسيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن عبور البضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق.


فقد نقلت صحيفة "إزفيستيا" عن مصادر روسية رفيعة المستوى قولها إن موسكو اتفقت مع بروكسل بشأن نقل البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية.
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وقالت المصادر إن "الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينينغراد. وقدمت بروكسل وثيقة تلبي مطالب موسكو بشكل كامل"، بحسب إزفيستيا.
 
وأضافت المصادر أن العمل على صياغة النص النهائي جار بين الاتحاد الأوروبي وليتوانيا منذ عدة أسابيع، مشيرا إلى أن "الوثيقة تنص على عدم جواز فرض قيود على نقل الشحنات بين الكيانات الاتحادية الروسية. ويعني ذلك إعفاء كامل البضائع الآتية إلى المقاطعة من العقوبات بشكل استثنائي".

وأوضحت أن الحديث يدور عن نقل الشحنات من روسيا إلى كالينينغراد عبر السكك الحديدية والطريق البري على حد سواء.
 
يشار إلى أن مقاطعة كالينينغراد الروسية محاطة بالكاملة من الشمال الشرقي والشرق بجمهورية ليتوانيا ومن الجنوب من بولندا، في حين تطل من الناحية الغربية على بحر البلطيق.

وليتوانيا وبولندا عضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
 
وكانت ليتوانيا أعلنت في وقت سابق عن تقييد عمليات النقل الترانزيت للشحنات الروسية القادمة من روسيا إلى جيب كالينينغراد عبر أراضيها منذ 18
حزيران، وزعمت إنها قامت بذلك استجابة لقرار العقوبات الأوروبية والغربية ضد روسيا، إثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من شباط الماضي.

وكان من شأن الأزمة إثارة نزاع بين روسيا وحلف الناتو، حيث هددت روسيا بإجراءات مضادة لليتوانيا على خلفية قرارها منع نقل الشحنات إلى كالينينغراد.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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