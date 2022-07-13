حرب أوكرانيا أمام مرحلة جديدة.. هل ستكون أكثر خطورة؟

اعتاد بعض المسؤولين الأوكرانيين، ولدى محاولتهم شرح التحسينات الأخيرة في عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا، القول: "جميع الروس الأغبياء ماتوا". إنها مجاملة مخادعة، مما يعني أن الروس قد توصلوا أخيرًا إلى طريقة أكثر فاعلية لخوض هذه الحرب منذ أدائهم المبكر غير الكفؤ الذي أودى بحياة الآلاف منهم.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "على وجه التحديد، نظرًا لأن حرب أوكرانيا يبدو أنها استقرت في حرب استنزاف طاحنة، - مع تراجع روسيا إلى حد كبير وقصف المدن الأوكرانية بالصواريخ في الشرق، وتحويلها إلى أنقاض ثم التقدم ببطء إلى الأمام - فقد تعتقد أن أسوأ ما في هذا الصراع قد انتهى. أنت على خطأ. من المعتقد أن حرب أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة، بناءً على هذه الحقيقة: قد يكون العديد من الجنود والجنرالات الروس قد لقوا حتفهم، لكن حلفاء أوكرانيا الراسخين في الناتو متعبون. لقد ساهمت هذه الحرب بالفعل في ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والمواد الغذائية في أوروبا - وإذا استمرت في الشتاء، فقد يتعين على العديد من العائلات في الاتحاد الأوروبي الاختيار بين التدفئة وتناول الطعام. نتيجة لذلك، من المعتقد أن المرحلة الجديدة للحرب ينطبق عليها تسمية "إستراتيجية الشتاء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل "إستراتيجية الصيف" لحلف الناتو".

وتابعت الصحيفة، "من الواضح أن بوتين مستعد لمواصلة المضي قدمًا في أوكرانيا، على أمل أن يؤدي التضخم المرتفع في أسعار الطاقة والغذاء في أوروبا إلى كسر حلف الناتو في نهاية المطاف. يبدو أن رهانه هو: إذا كان متوسط درجات الحرارة في أوروبا أبرد من المعتاد، وإذا كان متوسط إمدادات النفط والغاز العالمية أقل من المعتاد، وإذا كان متوسط الأسعار أعلى من المعتاد، وإذا انتشر انقطاع الكهرباء بسبب نقص الطاقة، فهناك فرصة جيدة أن يبدأ أعضاء الناتو الأوروبيون الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد صفقة مع روسيا - أي صفقة - لوقف القتال. لذلك من المؤكد أن بوتين يقول لقواته وجنرالاته المنهكين: "استمروا في القتال حتى حلول عيد الميلاد. فالشتاء صديق لنا". إنها ليست استراتيجية مجنونة. كما ذكر جيم تانكرسلي من صحيفة التايمز الأسبوع الماضي: "يخشى مسؤولو البيت الأبيض أن تؤدي جولة جديدة من العقوبات الأوروبية، والتي تهدف إلى كبح تدفق النفط الروسي بحلول نهاية العام، إلى ارتفاع أسعار الطاقة من جديد، مما يضرب المستهلكين المحاصرين بالفعل ويغرق الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى في انكماش حاد. يمكن أن تؤدي سلسلة الأحداث هذه إلى تفاقم أزمة الغذاء الحادة التي طالت البلدان في كل أنحاء العالم". ويضيف المقال، أن جهود حلف الناتو والاتحاد الأوروبي للحد من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا، "يمكن أن ترفع أسعار النفط إلى 200 دولار أو أكثر للبرميل، مما سيؤدي إلى دفع الأميركيين سبعة دولارات للغالون مقابل البنزين". وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سعر البنزين من 9 دولارات إلى 10 دولارات للجالون ليس نادرًا بالفعل في أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي "بنحو 700 بالمائة منذ بداية العام الماضي، مما دفع القارة إلى حافة الركود"."

وأضافت الصحيفة، "في غضون ذلك، يقول مسؤولو الناتو والولايات المتحدة وأوكرانيا لأنفسهم بالتأكيد: "نعم ، الشتاء هو عدونا. لكن الصيف والخريف يمكن أن يكونا صديقين لنا - إذا تمكنا من إلحاق بعض الأذى الحقيقي بجيش بوتين المتعب الآن، لذلك، على الأقل، سيقبل بوقف إطلاق النار". هذه أيضًا ليست استراتيجية مجنونة. قد يحقق بوتين بعض المكاسب في شرق أوكرانيا، ولكن بسعر مرتفع للغاية. تشير العديد من التحليلات العسكرية إلى أن روسيا عانت، على الأقل، من مقتل 15000 جندي في أقل من خمسة أشهر - وهو رقم مذهل - وربما ضعف هذا العدد من الجرحى. كما وتحولت أكثر من 1000 دبابة وقطعة مدفعية روسية إلى خردة. وقال مسؤولون أميركيون لكاتب المقال أن بوتين ليس لديه ما يكفي من القوات في الوقت الحالي لمحاولة الخروج من شرق أوكرانيا والاستيلاء على ميناء أوديسا من أجل ترك أوكرانيا غير ساحلية وخنق اقتصادها. كما أفاد نيل ماكفاركوار من صحيفة التايمز في نهاية هذا الأسبوع، فإن بوتين بحاجة ماسة إلى المزيد من القوات لمجرد الحفاظ على الزخم الأخير في الشرق ويقوم بالفعل بـ"تعبئة خفية" لجذب المزيد من الرجال إلى الجبهة "دون اللجوء إلى التجنيد الوطني المحفوف بالمخاطر سياسياً. لتعويض النقص في القوى العاملة، يعتمد الكرملين على مزيج من الأقليات العرقية الفقيرة، والأوكرانيين من المناطق الانفصالية، والمرتزقة، ووحدات الحرس الوطني العسكرية"، واعداً إياهم بتقديم حوافز نقدية كبيرة للمتطوعين. لا يرغب بوتين في تجنيد المزيد من الرجال لأن ذلك من شأنه أن يوحي بأن ما قاله لشعبه بأن العملية ليست سوى مجرد "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا هي ليست أكبر من ذلك بكثير فحسب، بل إنها تزداد سوءًا أيضًا".

وبحسب الصحيفة، "من الواضح أن الناتو يأمل في أن يتمكن الجيش الأوكراني من استخدام أنظمة الصواريخ المدفعية M142 العالية الحركة الجديدة، أو HIMARS، التي نقلتها الولايات المتحدة إلى كييف، لإلحاق المزيد من القتلى والدمار بالقوات الروسية في أوكرانيا في الصيف والخريف. إذا كان الأمر كذلك، فقد لا يتوقف تقدم بوتين فحسب، بل قد يفقد قوته، وقد يشعر الرئيس الروسي بأنه مضطر للموافقة على وقف إطلاق النار، وتبادل كبير للأسرى، وعمليات إجلاء إنسانية، وظروف أفضل لصادرات الطعام الأوكراني - كل ذلك من شأنه أن يساعد في تخفيف التضخم، ونأمل أن يخفف الضغط من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين لعقد أي اتفاق مع بوتين. لا توجد علامة على استعداد بوتين لعقد اتفاق سلام نهائي، ولكن قد يكون من الممكن دفعه نحو هذا النوع من وقف إطلاق النار، والذي يمكن أن يوفر الإغاثة لأسواق الطاقة والغذاء. لذلك، لكل هذه الأسباب، لنقل بأن الحرب في أوكرانيا على وشك الدخول في أخطر مراحلها منذ غزو الروس في شباط: استراتيجية بوتين الشتوية تلبي استراتيجية الناتو الصيفية".

وتابعت الصحيفة، "لا عجب في أن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، ناشدت سكان الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب بالإخلاء بسرعة حتى لا يتمكن الروس من استخدامها كدروع بشرية خلال الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع. قالت: "أنت بحاجة إلى إيجاد طريقة للمغادرة، لأن قواتنا المسلحة على وشك إنهاء الاحتلال. ستكون هناك معركة ضخمة". للأسف، ليس هناك ما يمكن أن يفعله بوتين إذا توقفت قواته مرة أخرى أو خسرت الأرض. قد يجعله أكثر استعدادًا لوقف إطلاق النار. قد يجبره ذلك أيضًا على تعبئة وطنية لجلب المزيد من القوات إلى القتال. هناك شيء واحد فقط مؤكد: هذه الحرب في أوكرانيا لن تنتهي - حقًا - طالما بقي بوتين في السلطة في موسكو. هذه ليست دعوة للإطاحة به. هذا أمر يقرره الروس. إنها مجرد ملاحظة مفادها أن هذه كانت دائمًا حرب بوتين. لقد تصورها بنفسه وخطط لها ووجهها وبررها. من المستحيل أن يتخيل روسيا كقوة عظمى بدون أوكرانيا. لذا، في حين أنه قد يكون من الممكن إجبار بوتين على وقف إطلاق النار، فهناك شك في أنه سيكون أكثر من مؤقت".