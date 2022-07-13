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عربي-دولي

ضغط فرنسي ورفض ايراني... تطور لافت في المفاوضات النووية

Lebanon 24
13-07-2022 | 12:00
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جاء في "الجزيرة":
 
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -اليوم الأربعاء- إن بلاده محقة في مواقفها بشأن مفاوضات النووي، وإنه لا يحق لأحد مخاطبتها بلغة القوة، وذلك بعد تحذيرات وجّهتها وزيرة الخارجية الفرنسية لطهران.
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وشدد رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن بلاده تتخذ مواقف محقة ومنطقية، ولن تتراجع عنها، "ولا يحق لأي طرف مخاطبتنا بلغة القوة".

وقال إن بلاده مارست نهجا عقلانيا، ولم تقدم في المفاوضات أي مطالب خارج إطار الاتفاق النووي، بحسب تعبيره.

وطالب الرئيس الإيراني واشنطن بالتحلي بنظرة واقعية، بدلا "من تكرار التجربة الفاشلة لسياسة الضغوط القصوى".

وأضاف "من انتهك الاتفاق النووي فعليه أن يتعظ وألا يفكر بتكرار التجارب الخاطئة السابقة".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الخارجية الإيرانية التزامها بعملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي.

ومن الفاتيكان، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس إن طهران جادة بشأن التوصل إلى اتفاق نووي جيد ومستدام.

وخلال لقاء مع رئيس وزراء الفاتيكان ووزير خارجيته، أكد عبد اللهيان أن إيران قدمت مبادرات مهمة وأبدت مرونة خلال المفاوضات.


وقال إن من الضروري أن يكون الجانب الأميركي واقعيا لتهيئة الشروط لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

الوقت يضغط
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه إذا كانت النافذة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة فذلك بفضل مبادرات إيران الفاعلة، والأطراف الأوروبية تعرف أن بقاء هذه النافذة مفتوحة يعود إلى السلوك المسؤول للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب قوله.

وجاء ذلك بعد تصريح لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قالت فيه إن فرصة إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستنتهي في غضون أسابيع.

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الوقت ينفد، وأن على إيران أن تعي أن نافذة الفرص ستغلق خلال أسابيع، معتبرة أن خيار العودة إلى الاتفاق هو بيد طهران، وأنه لن يكون هناك اتفاق أفضل من الاتفاق الموضوع على الطاولة.

واتهمت كولونا إيران بانتهاج ما وصفتها بسياسة المماطلة، من خلال تفكيك آليات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية."الجزيرة"
المصدر: االجزيرة
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