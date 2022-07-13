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عربي-دولي

متحوّر "أوميكرون" الجديد أسرع من سابقيه... يصيبكم سواء كنتم محصنين باللقاحات أو تعافيتم من المرض!

Lebanon 24
13-07-2022 | 06:30
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أكد خبراء صحيون أن المتحور الفرعي BA.5 الناجم عن أوميكرون قادر على الانتشار بشكل أكبر بين الناس سواء كانوا محصنين باللقاحات أو تعافوا مؤخرا من المرض.

في التفاصيل، أوضح كبير المستشارين الطبيين الأميركيين ورئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنتوني فاوتشي، خلال إحاطة في البيت الأبيض، أن المتحور الفرعي الجديد قادر على الانتشار بسرعة، وأنه قد تسبب بنحو 60% من الإصابات التي تشهدها الولايات المتحدة.
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كما أضاف أن كل متحور متتال له ميزة انتقال أسرع من سابقه، موضحاً أن إصابة الشخص بالفيروس خلال الموجات الأولى أو حتى الثانية، تمنع عنه الحماية مع الموجة الحالية، وذلك نقلا عن صحيفة "إندبندنت".

ولفت فاوتشي إلى أن السلالات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع طالما استمر الفيروس في الانتشار دون رادع.

وقال إن أحد أسباب انتشار السلالات الجديدة لأوميكرون يعود إلى قدرتها على التهرب من الأجسام المضادة وعدم قدرة اللقاحات الحالية على مواجهتها، بحسب قوله.


(العربية)

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