طرد أحد أفراد الاستخبارات الأميركية من إسرائيل... ما السبب؟

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أفادت قناة تلفزيون "إي بي سي" بأن أحد أفراد الاستخبارات الأميركية كان وصل إلى إسرائيل لضمان أمن الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته، اعتقل بعد حادث في القدس المحتلة وجرى ترحيله.وذكرت القناة التلفزيونية أن جهاز الخدمة السرية الأميركية بدأ تحقيقا في الحادثة، وأوقف المعني مؤقتا عن العمل.