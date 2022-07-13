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عربي-دولي

رئيسي: لن نتراجع عن موقفنا في مفاوضات النووي

Lebanon 24
13-07-2022 | 09:30
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن طهران لن تتراجع عن موقفها في مفاوضات الاتفاق النووي.

وقال في تصريح بثه التلفزيون الرسمي، إن بلاده متمسكة بمسارها "الصحيح والمنطقي" في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المبرم العام 2015.
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كما أضاف :"الأميركيون يقولون إنه يتعين على إيران العودة إلى الاتفاق النووي، غير أن الجمهورية الإسلامية لم تنسحب من الاتفاق مطلقا، بل إن واشنطن هي التي انتهكت المعاهدة".

(العربية)
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