رئيس وزراء سريلانكا: لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة على السلطة

دعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ، في بيان متلفز الجيش والشرطة لـ"اتّخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة إرساء النظام"، إثر اقتحام محتجين مكتبه.





وقال ويكريميسنغ إن المتظاهرين "يريدون منعي من تولي مسؤولياتي بصفتي رئيسا بالإنابة"، مضيفا "لا يمكن أن نسمح لفاشيين بالسيطرة على السلطة".

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(سكاي نيوز)