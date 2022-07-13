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بلينكن يتحدث لعائلة شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
13-07-2022 | 11:00
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، دعا عائلة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، إلى زيارة واشنطن.

وقبل وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل في مستهل زيارة إلى الشرق الأوسط، قال سوليفان إن بلينكن "تحدث منذ وقت قصير" مع عائلة أبو عاقلة.
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وكانت الأمم المتحدة قالت إن الصحفية قتلت في شهر مايو الماضي برصاص جندي إسرائيلي خلال عملها في تغطية عملية عسكرية إسرائيلي بشمال الضفة الغربية المحتلة. 

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي أن بلينكن "دعا العائلة إلى الولايات المتحدة للقائه والتواصل المباشر معه".
 
 
(الحرة)
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