Advertisement

عربي-دولي

القبض على عناصر شبكة إرهابية في إيران

Lebanon 24
13-07-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-970941-637933254160855843.jpg
Doc-P-970941-637933254160855843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأنه تم إلقاء القبض على عناصر "شبكة إرهابية" لها صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق شمال غربي البلاد

وأوضحت "إرنا" أن "الشبكة كانت على صلة بجماعات انفصالية تتمركز في كردستان العراق، وألقي القبض عليها أثناء محاولتها دخول الأراضي الإيرانية".
Advertisement

وأكدت أن "قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على جميع عناصر هذه المجموعة المكونة من 10 أشخاص".

وأشارت "إرنا" إلى أن "الشبكة كانت تنوي القيام بعمليات تخريب وتفجيرات والهجوم على المراكز والمرافق الحيوية والاقتصادية في البلاد، وكذلك إنشاء حواجز طرق وابتزاز المواطنين، بمن فيهم رجال أعمال محليون".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-07-13
13:00 | 2022-07-13
12:30 | 2022-07-13
12:00 | 2022-07-13
11:00 | 2022-07-13
10:30 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website