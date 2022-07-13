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عربي-دولي

دولة جديدة تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

Lebanon 24
13-07-2022 | 12:30
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أعلنت سفارة كوريا الشمالية في روسيا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاربعاء، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
والتقت سفيرة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى روسيا، أولغا ميكيفا، مع سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى روسيا، شين هونغ تشول.
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وقدم شين هونغ تشول، لميكيفا، وثيقة حول قرار حكومة جمهورية كورياالديمقراطية الشعبية الاعتراف باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعبرت ميكيفا عن ثقتها في أن التعاون بين الدولتين، والذي أصبح رسميًا منذ اليوم، سيكون مثمرًا ومفيدًا للطرفين.
كما اتفق الطرفان على مزيد من الخطوات لإقامة علاقات دبلوماسية.
وصرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت، اليوم الأربعاء، بجمهورية دونيتسك الشعبية".
ووصف بوشيلين هذا الحدث عبر قناته على "تلغرام": "بالانتصار للجهاز الدبلوماسي في الجمهورية".
وأضاف أن هذا القرار "سيصبح أساسًا لمزيد من تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، وأن "الشراكة ستزيد من الرقعة الجغرافية التجارية لمؤسسات الدولة".
وختم بوشلين: "نحن ممتنون لشعب كوريا الديمقراطية على هذا الدعم الكبير لشعب دونباس ونأمل أن نحقق تعاونا نشطا ومثمرا".
 
 
(سبوتنيك)
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