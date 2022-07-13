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عربي-دولي

وزير الخارجية الاوكرانية: متمسكون بتحرير كل الأراضي

Lebanon 24
13-07-2022 | 13:00
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أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن الجيش الأوكراني يخطط ويستعد لتحرير كامل المدن والبلدات التي تحتلها روسيا بالقرب من ساحل البحر الأسود.

وعن احتمال عقد مفاوضات لإنهاء الحرب، استبعد وزير الخارجية انطلاق محادثات سلام في وقت قريب، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
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كما قال إن "روسيا لا تزال في حالة حرب، ولا تسعى لإجراء مفاوضات. إنهم يبحثون عن طريقة لحملنا على تنفيذ إرادتهم، وهذا لن يحدث".

وأشار إلى أن موسكو تحاول ضم مدن خيرسون وماريوبول ومدن أخرى تم الاستيلاء عليها عبر فرض المناهج الدراسية الروسية، وفرض التعامل بالعملة الروسية، وتقديم جوازات سفر روسية للأوكرانيين.

فيما أضاف "أنا واثق تماما من أنه بمجرد تحرير هذه الأراضي، سيحرق الغالبية العظمى من الأوكرانيين جوازات سفرهم الروسية بهدوء في المواقد".

وعن صادرات بلاده من الحبوب، قال إن صادرات الحبوب من مواني بلاده لن تستأنف دون ضمانات أمنية لأصحاب السفن وأصحاب البضائع وأوكرانيا كدولة مستقلة.

وفي حديثه إلى الأسوشييتد برس قبيل انطلاق المحادثات، قال وزير الخارجية الأوكراني إن أي اتفاق بحاجة إلى ضمانات من روسيا "باحترام هذه الممرات، وعدم التسلل ومهاجمة المواني أو مهاجمة المواني من الجو باستخدام صواريخ".
 
 
(العربية)
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