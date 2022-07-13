ترامب يسخر من ماسك... هذا ما قاله عنه

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اشتعلت الحرب الكلامية بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والمدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، حيث وجه الطرفان انتقادات حادة وقاسية لبعضهما البعض في المؤتمرات وعلى وسائل التواصل.وفي آخر مستجدات تلك المعركة الكلامية، رد الرئيس السابق على ماسك الذي وصفه بأنه أكبر من أن يرشح نفسه مرة أخرى، زاعماً أنه كان بإمكانه جعل أغنى رجل في العالم "يركع على ركبتيه ويتوسل" عندما كان في البيت الأبيض.وقال ترامب عبر حسابه في تطبيق "سوشيال تروث": "جاء ماسك إلى البيت الأبيض يطلب مني المساعدة في جميع مشاريعه، سواء كانت السيارات الكهربائية التي لا تسير لفترة كافية، أو السيارات ذاتية القيادة التي تتعطل، أو الصواريخ التي لا تذهب لمكان".كما أضاف "من دون الإعانات التي يحصل عليها مني لا قيمة له، كما أخبرني كيف كان معجبا كبيرا بترامب وجمهوريا"، وتابع "كان بإمكاني أن أقول له اركع على ركبتيك واستجدي... وكان سيفعل ذلك".وكانت الحرب الكلامية بين الطرفين بدأت عندما وصف ترامب، خلال كلمة في تجمع للجمهوريين بولاية ألاسكا، ماسك بأنه "فنان في الهراء"، بعد محاولة ماسك شراء موقع تويتر ثم العدول عن ذلك.وقال ترامب في ألاسكا: "إيلون (ماسك) لن يشتري تويتر. لقد وضع نفسه في مأزق".كذلك أشار ترامب إلى أن ماسك كذب بشأن ادعائه بأنه لم يصوت لمرشح جمهوري، حيث سبق أن أخبره بأنه صوت له شخصيا.