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عربي-دولي

رئيس الإمارات: نمتلك منظومة تنموية متطورة ومتكاملة

Lebanon 24
13-07-2022 | 16:30
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أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، أن دولة الإمارات قوية ومتطورة ومستمرة على نهج الشيخ زايد والشيخ خليفة.

وقال في كلمة له "نمتلك منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة"، مشيرا إلى أن اقتصاد الإمارات يعد ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونموا.
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كما تابع "تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجة أساسية ضمن خططنا للتنمية".

كذلك أضاف في كلمته "نسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف دول العالم"، مضيفاً "نهدف لتنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا".

كما قال "مستمرون في تعزيز القوة التنافسية وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية"، مبيناً أن

وأضاف أيضاً "نمد يد الصداقة إلى دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش".

وأكد رئيس الإمارات أن "راحة المواطن وسعادته ستكونان الأساس في كل خططنا"، مضيفاً أن "التفاف شعبنا على قيادته مصدر قوتنا"، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون على أراضي الدولة.

كما أضاف الشيخ محمد بن زايد "مستمرون بمد يد العون إلى جميع المجتمعات دون النظر للعرق واللون والدين".
 
 
(العربية)
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