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إقتصاد

بيسكوف: نقدر بشدة التعاون مع السعودية في إطار "أوبك+"

Lebanon 24
13-07-2022 | 16:59
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أعلن الكرملين عن تقديره "بشدة" للتعاون مع السعودية في إطار تحالف "أوبك+".

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا تثمن كثيرا التعاون مع السعودية في إطار عمل مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط في العالم.
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(العربية)
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