بيسكوف: نقدر بشدة التعاون مع السعودية في إطار "أوبك+"

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أعلن الكرملين عن تقديره "بشدة" للتعاون مع السعودية في إطار تحالف "أوبك+".وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا تثمن كثيرا التعاون مع السعودية في إطار عمل مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط في العالم.