حادثة مؤسفة في اليونان... تحطم مروحية أثناء مشاركتها في مكافحة حريق

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أعلن جهاز الإطفاء اليوناني أن مروحية "على متنها ثلاثة أو أربعة أشخاص تحطّمت في بحر إيجه بعد ظهر الأربعاء في حين كانت تشارك في عملية مكافحة حريق غابة على جزيرة ساموس"، وفق ما أوردت قناة تلفزيون اليونان الرسمية.وصرح مسؤول في جهاز الإطفاء اليوناني لوكالة "فرانس برس" أن "عملية إنقاذ جارية بعد سقوط مروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابة في ساموس".وأفادت قناة التلفزيون انه "تم إنقاذ شخصين من جانب دوريات لسلطات الموانئ في حين تتواصل عملية البحث للعثور على أفراد الطاقم الآخرين".