Advertisement

عربي-دولي

حادثة مؤسفة في اليونان... تحطم مروحية أثناء مشاركتها في مكافحة حريق

Lebanon 24
13-07-2022 | 14:02
A-
A+
Doc-P-971040-637933432517832591.jpeg
Doc-P-971040-637933432517832591.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن جهاز الإطفاء اليوناني أن مروحية "على متنها ثلاثة أو أربعة أشخاص تحطّمت في بحر إيجه بعد ظهر الأربعاء في حين كانت تشارك في عملية مكافحة حريق غابة على جزيرة ساموس"، وفق ما أوردت قناة تلفزيون اليونان الرسمية.
Advertisement
 
وصرح مسؤول في جهاز الإطفاء اليوناني لوكالة "فرانس برس" أن "عملية إنقاذ جارية بعد سقوط مروحية كانت تشارك في مكافحة حريق غابة في ساموس". 
 
وأفادت قناة التلفزيون انه "تم إنقاذ شخصين من جانب دوريات لسلطات الموانئ في حين تتواصل عملية البحث للعثور على أفراد الطاقم الآخرين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-07-13
15:30 | 2022-07-13
15:00 | 2022-07-13
14:48 | 2022-07-13
14:30 | 2022-07-13
14:00 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website