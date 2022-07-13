بن زايد يزور باريس لبحث أزمة النفط

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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد يعتزم زيارة باريس، الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة النفط، لأول مرة منذ توليه منصب الرئيس.ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن "بن زايد سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الاستثمارات الإماراتية المحتملة والعلاقات الأمنية والسياسية بين البلدين الحليفين المقربين".وتأتي الزيارة في وقت تبحث الدول الأوروبية عن بدائل للطاقة الروسية وسط الحرب في أوكرانيا.