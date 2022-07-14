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غوتيريش: جرى اتخاذ خطوة مهمة لتصدير الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
14-07-2022 | 01:00
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم اتخاذ "خطوة مهمة وجوهرية" نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بعد محادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.
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"اتفاق نهائي الأسبوع المقبل
وقال غوتيريش للصحافيين في نيويورك "نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف".

كما أضاف أنه على الرغم من تواصل أوكرانيا وروسيا "فلا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل السلام".

التوقيع الأسبوع المقبل
من جهته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه سيتم توقيع اتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية الأسبوع القادم.

وأضاف في تصريحات أنه تم الاتفاق على ضمان أمن ممرات شحن الحبوب وسلامة الطرق الخاصة بها.
كذلك قال إنه تقرر تشكيل مركز تنسيق مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لتصدير الحبوب، حيث سيلتقي ممثلون عن الدول الثلاث مرة أخرى في الأسبوع المقبل.

محادثات إسطنبول
وكانت وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية اجتمعت مع مسؤولين بالأمم المتحدة في إسطنبول، اليوم، لإجراء محادثات بخصوص اتفاق محتمل لاستئناف الصادرات الآمنة للحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود.

وما زالت أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة في صوامع في ميناء أوديسا على البحر الأسود وتقطعت السبل بعشرات السفن بسبب الحصار الروسي، وهو جزء مما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ولكن كييف والغرب تعتبرانها حرباً عدوانية غير مبررة.
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