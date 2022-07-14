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عربي-دولي

رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تشكل خطراً إقليمياً وعالمياً

Lebanon 24
14-07-2022 | 02:00
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أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن إيران تشكل خطراً إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأميركي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة إيران وأذرعها.

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وأضاف أن علاقة تل أبيب مع واشنطن ركيزة أساسية في مواجهة السباق الاستراتيجي مع إيران، على حد تعبيره.
وكان بايدن قام بجولة في المعرض الأمني بعد وصوله لإسرائيل، اليوم الأربعاء، وتلقى إحاطة عن منظومات الدفاع الجوي "القبة الحديدية، ونظام الليزر للاعتراض وغيرهما".

فقد استهل بايدن زيارته إلى إسرائيل بتفقد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المتطورة.

وأعدت إسرائيل العرض في مطارها الدولي الرئيسي، حيث عرضت نظاما متعدد الطبقات قادرا على اعتراض كل شيء من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في الفضاء إلى الصواريخ قصيرة المدى، حيث تم تطوير الأنظمة الصاروخية بالشراكة مع الولايات المتحدة.

فيما تشمل منظومة (القبة الحديدية)، وهو نظام دفاع صاروخي، بالإضافة إلى نظام جديد قائم على الليزر يسمى "الشعاع الحديدي"، وهذا النظام لم يعمل بعد.
التهديد الإيراني
كما تلقى بايدن إحاطة أمنية سرية من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قبل التوجه إلى القدس.

يشار إلى أن أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أكد أن واشنطن أكبر حليف لإسرائيل في العالم.

وقال أوفير جندلمان لـ"العربية/الحدث" الأربعاء: "نولي أهمية كبرى للتهديد الإيراني".
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