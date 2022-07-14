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عربي-دولي

بعد روسيا وسوريا.. بلد جديد يعترف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
14-07-2022 | 04:00
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أعلن زعيم انفصالي ووكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ اعترفت أمس الأربعاء باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

 

وبهذه الخطوة تصبح كوريا الشمالية ثالث بلد بعد روسيا وسوريا يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس الأوكرانية.

 

وفي منشور على تليغرام، قال دنيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية إنه يأمل في "تعاون مثمر" وزيادة التبادل التجاري مع كوريا الشمالية.

 

ونشرت سفارة كوريا الشمالية في موسكو صورة على تطبيق تليغرام لمراسم سلم خلالها سفير بيونغ يانغ في موسكو سين هونغ شول شهادة اعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية إلى مبعوثتها أولجا ماكيفا.

 

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية تشوي سون هوي أرسلت خطابين لنظيريها في المنطقتين يوم الأربعاء معترفة باستقلالهما.

 

وبعد هذه الخطوة قطعت أوكرانيا على الفور علاقاتها مع بيونغ يانغ.

(سكاي نيوز)

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