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عربي-دولي

بعد اعترافها بلوغانسك ودونيتسك.. هكذا رد زيلينسكي على بيونغ يانغ

Lebanon 24
14-07-2022 | 05:00
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أعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بعدما اعترفت الأخيرة باستقلال لوغانسك ودونيتسك.

 

وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قرار بيونغيانغ في خطاب عبر الفيديو قائلا: "اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك أن، بحسب قولهم، كوريا الشمالية اعترفت بهم".

 

وأضاف زيلينسكي: "سوف نرد بقساوة على جميع المستويات، لكنه خبر لا يحتاج تعليق"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

 

ونددت الخارجية الأوكرانية بقرار كوريا الشمالية الاعتراف بأراض "محتلة بشكل مؤقت من قبل روسيا"، وفقما نقلت "فرانس برس".

 

وأصبحت كوريا الشمالية ثالث بلد بعد روسيا وسوريا يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس الأوكرانية.

 

وفي منشور على تليغرام، قال دنيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك، إنه يأمل في "تعاون مثمر" وزيادة التبادل التجاري مع كوريا الشمالية.

 

ونشرت سفارة كوريا الشمالية في موسكو صورة على تطبيق تليغرام لمراسم سلم خلالها سفير بيونغيانغ في موسكو سين هونغ شول شهادة اعتراف بجمهورية دونيتسك إلى مبعوثتها أولغا ماكيفا.

 

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية تشوي سون هوي أرسلت خطابين لنظيريها في المنطقتين يوم الأربعاء معترفة باستقلالهما.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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