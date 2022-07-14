بايدن في مواجهة أسوأ خطأ دبلوماسي: ما علاقة ترامب؟

يكافح الرئيس الأميركي جو بايدن، في خلال زيارته للشرق الأوسط هذا الأسبوع، لمواجهة تداعيات ما قد يتضح أنه أسوأ خطأ دبلوماسي فادح في تاريخ الولايات المتحدة: قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "على الرغم من امتثال إيران للاتفاق، فقد وصفه ترامب بأنه "معيب في جوهره" وحذر من أنه "إذا لم نفعل شيئًا... في خلال فترة قصيرة فقط، فإن الدولة الراعية للإرهاب في العالم ستكون على وشك الحصول على أخطر الأسلحة في العالم". عندما أدلى ترامب هذه العبارات، كان "وقت الاختراق" الإيراني، أي الفترة التي ستحتاجها لتكديس ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، حوالي عام. في أيار، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن وقت الاختراق الإيراني كان في الأساس عند الصفر. وبموجب الاتفاق النووي، لا تستطيع إيران تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67 في المائة. وهي الآن تقوم بتخصيب ما يصل إلى 60 في المائة ومخزونها من اليورانيوم المخصب أكبر 18 مرة مما كان مسموحًا به بموجب الاتفاق النووي. تمتلك إيران بالفعل ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية في غضون أسابيع قليلة. وفي غضون ستة أشهر يمكن أن تنتج خمس قنابل. وغني عن القول، أن إيران أيضًا لم تمتثل لـ"المتطلبات الأساسية الـ 12" التي وضعها مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب، بعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وطالب بومبيو، من بين أمور أخرى، إيران بالتوقف عن تطوير "أنظمة الصواريخ ذات القدرة النووية"، و"إنهاء الدعم للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط"، و"سحب جميع القوات تحت القيادة الإيرانية" من سوريا، و"إنهاء سلوكها التهديدي ضد جيرانها". وحاولت إدارة ترامب إظهار مدى جديتها من خلال قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني 2020".

وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، لا تزال إيران تعمل في مجال الإرهاب، ولم تخفض دعمها لوكلاء مثل الحوثيين في اليمن أو نظام الأسد في سوريا. توقفت إيران إلى حد كبير عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة عندما كان الاتفاق النووي ساري المفعول، لكن ميليشياتها كثفت الآن ضرباتها ضد قواعد في سوريا والعراق حيث يتمركز أفراد أميركيون. هذا ليس كل خطأ ترامب. وعلى الرغم من أن بايدن أُجبر على التعامل مع هذا الوضع المؤسف، إلا أنه لم يتمكن من الاستفادة من الوضح الحالي بشكل جيد. لم تسرع الإدارة في تجديد الاتفاق النووي الإيراني عندما تولت السلطة، وبالتالي خسرت فرصة ثمينة قبل انتخاب المتشدد إبراهيم رئيسي في آب 2021 رئيساً لإيران. في الآونة الأخيرة، في نيسان، أفادت تقارير إعلامية عديدة بأن اتفاقًا نوويًا قد تم أخيرًا وأن هناك عقبة رئيسية واحدة متبقية: مطالبة إيران بايدن بإلغاء تصنيف الحرس الثوري الإسلامي على أنه منظمة إرهابية أجنبية والتي كان قد أدرج ضمنها في العام 2019. كان يجب على بايدن القيام بذلك، لأن التصنيف كان رمزيًا إلى حد كبير ولم يكن ليؤثر على العقوبات الفردية على قادة الفيلق. لكن مجلس الشيوخ صوت بأغلبية 62 صوتًا مقابل 33 لصالح قرار غير ملزم ضد شطب الحرس من القائمة، وكان بايدن خائفًا جدًا من أن يصفه الجمهوريون بأنه متساهل مع إيران لإتمام الصفقة".

وأضافت الصحيفة، "لكن في حين كان بإمكان بايدن التعامل مع إيران بشكل أفضل، فلا شك في أننا وصلنا إلى هذا الممر المحفوف بالمخاطر إلى حد كبير بسبب خطأ ترامب الكارثي. في الواقع، يلوح ظل ترامب على الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي. لا تميل إيران إلى تقديم أي تضحيات اليوم عندما تعلم أن أي اتفاق يمكن - وربما سيتم - في عام 2025 من قبل رئيس جمهوري مستقبلي، وربما حتى من قبل ترامب نفسه. والآن بعد أن أوصلنا ترامب وطاقمه "أميركا أولاً" إلى حافة الكارثة، ما الذي يقترحون فعله؟ الجمهوريون، بطبيعة الحال، ليس لديهم أي شيء بنّاء يقدمونه. تتمثل مطالبهم بعدم تقديم أي تنازلات لإيران والإبقاء على عقوبات صارمة. بعبارة أخرى، الاستمرار بالقيام بالشيء الذي لم يؤتِ بنتيجة. يتعين على بايدن الحفاظ على التظاهر بأن الاتفاق النووي - الذي مات فعليًا - لا يزال من الممكن إحياؤه لأنه إذا اعترف بأن المفاوضات قد فشلت، فسيتعين عليه وضع استراتيجية بديلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وهذه الإستراتيجية ببساطة غير موجودة. سيكون الخيار الآخر الوحيد هو شن ضربات عسكرية أميركية أو إسرائيلية، لكن من غير المرجح أن تقضي على المنشآت النووية الإيرانية شديدة التحصين والمخفية. آخر ما يحتاجه العالم الآن هو حرب أخرى. يحتاج الغرب إلى التركيز على هزيمة روسيا وليس إيران".

وختمت الصحيفة، "إليكم المفارقة القاسية حقًا في الموقف: إذا أصبحت إيران نووية، فسيكون ترامب أكثر مسؤولية من أي أميركي آخر، لكن اللوم سيلقى على بايدن. في الواقع، إذا اختبرت إيران سلاحًا نوويًا قبل الانتخابات الأميركية عام 2024، فإن ذلك سيزيد من تشويه سمعة بايدن ويمكن أن يعجل عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي".