قمة طهران الثلاثية: مواجهة أميركا أم لجم تركيا ؟

من المنتظر ان يلتئم شمل رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب إردوغان وايران إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء المقبل في طهران ضمن قمة من النادر حصولها بهذا المستوى، الأمر الذي يفسح المجال واسعا أمام تفسيرات متعددة حول أهداف القمة ونتائجها.

تعتبر مصادر مقربة من موسكو بأن عقد القمة الثلاثية أمر طبيعي كون روسيا، كما تركيا وطهران، تعتبر الدول الضامنة لاتفاق الاستانة بين الفصائل المسلحة في الشمال السوري، ما يعني حكما ارتباط منطلقات القمة بالحملة العسكرية التركية والتي قد تنطلق في اي وقت تحت شعار طرد المليشيات الكردية من الشمال السوري.

هذا يعني حكما، دخول طهران وموسكو على خط لجم اردوغان في قراره فتح جبهة عسكرية جديدة في سوريا، خصوصا وأن مواقف معلنة للطرفين حذرت من خطورة اندلاع نراع مسلح من شأنه إعاقة الجهود القاضية بتخفيف التوتر والتشجيع على سلوك طريق العملية السياسية سبيلا لحل الازمة السورية.

مصادر ديبلوماسية أخرى تعارض نظرية لجم تركيا ان جاز التعبير، وتعتبر بأن مقتضيات المواجهة مع واشنطن تفرض تكثيف الجهود ، فالتمايز التركي عن واشنطن واضح للعيان،خصوصا في ظل الحلف التاريخي الذي يجمع الأكراد باميركا والذي كان محط خلاف اساسي بين الإدارة الأميركية واردوغان الذي أعلن مرارا بأنه لن يتراجع عن قراره بتامين منطقة عازلة بعمق 15 كلم في العمق السوري.

هذا لا يلغي، عاملا ضاغطا على إيران كون طرفي تحالفها تربطهما علاقات وطيدة مع الكيان الاسرائيلي، زاد منها المبادرة الأميركية بإقامة تحالف عربي مع إسرائيل للجم التوسع الايراني، مع ما بعنيه ذلك من تداعيات على مستوى مفاوضات البرنامج النووي كما استخراج النفط والغاز من حوض المتوسط.