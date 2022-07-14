بين فنزويلا وإيران.. أيّ من حلفاء روسيا سيكون الرابح الأكبر في ظل أزمة النفط؟

بينما تسعى روسيا للعثور على يشتري نفطها لتجنب العقوبات الغربية الأكثر صرامة، فها هي تقتحم الحصة السوقية لاثنين من حلفائها - إيران وفنزويلا - وتفجر حرب أسعار قد تضر بهم جميعًا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "أجبرت المنافسة على المبيعات إلى آسيا بالفعل فنزويلا وإيران على تقليص أسعار النفط الخام بشكل حاد في محاولة للتشبث بالمنافذ القليلة المتاحة لصادراتهما الخاضعة للعقوبات، وفقًا لمحللي النفط والتجار. وعلى الرغم من إعلان كل من إيران وفنزويلا علنًا عن بقائهما على مقربة من روسيا، يتوقع الخبراء أنه إذا اشتدت معركة النفط، فإنها ستثير التوترات مع الكرملين حتى في الوقت الذي يعمل فيه زعيمها، فلاديمير بوتين، على تعزيز تحالفاته. وأعلنت حكومته يوم الثلاثاء أنها ستقوم برحلة نادرة خارج البلاد الأسبوع المقبل إلى العاصمة الإيرانية طهران. يبدو أن المنافسة النفطية التي أطلقها الغزو الروسي لأوكرانيا تدفع فنزويلا إلى الاقتراب قليلاً من الغرب، بعد سنوات من الجمود العميق في العلاقات بسبب الانتهاكات الانتخابية وحقوق الإنسان من قبل الزعيم الاستبدادي للبلاد. أجرت شركة شيفرون، آخر شركة نفط أميركية متبقية هناك، محادثات مع الحكومة الفنزويلية، وفقًا لما ذكره مسؤول تنفيذي نفطي فنزويلي ومسؤول محلي. ومن شأن أي اتفاق محتمل لجلب مزيد من الخام الفنزويلي إلى الأسواق العالمية أن يساعد الولايات المتحدة، التي تسعى بشكل متزايد إلى خفض أسعار النفط للحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصادات الغربية من الحرب والعقوبات المفروضة على النفط الروسي. وتتضاءل التداعيات الاقتصادية في دعم أوكرانيا في صراعها ضد جارتها الأكبر".

وتابعت الصحيفة، "قال فرانسيسكو مونالدي، خبير سياسة النفط الفنزويلي في جامعة رايس: "تظهر الحرب أن الدول لديها مصالح وليس أعداء أو أصدقاء". أعطى الارتفاع في أسعار الطاقة الوقود الأحفوري مكانة بارزة كان قد تمتع بها في آخر السبعينيات، مما أدى إلى تضخيم تأثير سياسات الكرملين إلى ما هو أبعد من ساحات القتال في وقت كان يأمل فيه العديد من قادة العالم في البدء في التخلص التدريجي من النفط لترويض تغير المناخ. قال دانييل يرغين، خبير الطاقة البارز، إن أزمة الطاقة كانت تفكك آخر بقايا الاقتصاد العالمي في فترة ما بعد الحرب الباردة، مما يبشر بعصر جديد من منافسة القوى العظمى في عالم مجزأ بشكل متزايد.

وأضاف: "النفط والغاز الطبيعي أصبحا محوريين في نتيجة هذا الصراع الجديد". إن إعادة إحياء النفط والغاز - وحقيقة أن الكثير من الإمدادات العالمية تأتي من روسيا - كان أقوى سلاح لبوتين ضد الغرب، مما منحه نفوذاً جيوسياسياً أبعد بكثير من مكانة بلاده كأكبر 11 اقتصاد في العالم. لم يكن الأمر كذلك في وقت سابق من الحرب، عندما بدأت الولايات المتحدة في حث الحلفاء على معاقبة روسيا، مما أدى إلى الوعد بفرض حظر نفطي من قبل أوروبا. كان الأمل في أن قطع موسكو عن تلك السوق سيساعد في حرمانها من الإيرادات لشن حربها. وعوضاً عن ذلك، ارتفعت أسعار النفط، ووصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2008. وزادت عائدات النفط الروسية واستمرت في تغذية آلة الحرب".

وأضافت الصحيفة، "عندما بدأت روسيا تفقد أسواقها الغربية، اتفقت الصين والهند على شراء المزيد من نفطها، بسعر مخفض، على الرغم من المناشدات الأولية من الولايات المتحدة. تحاول إدارة بايدن الآن مرة أخرى التفوق على روسيا. على الرغم من العلاقات الباردة، سافر الرئيس بايدن هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية، الدولة الخليجية التي يريد الغرب أن تضخ المزيد من النفط حتى تنخفض الأسعار. واقترح المسؤولون الأميركيون خطة تهدف إلى تحديد سعر النفط الروسي. في الوقت الحالي، ربحت روسيا على الأقل معركة قصيرة الأمد مع الغرب بشأن عائدات النفط. لكن هذا الفوز يمكن أن يأتي بثمن جيوسياسي إذا شعرت إيران وفنزويلا بألم اقتصادي شديد. لطالما كان كلا البلدين حليفين لروسيا، وهي واحدة من الدول القليلة التي قدمت لهما مساعدة اقتصادية عندما تخلى العديد من دول العالم عنهما. تعتبر فنزويلا وإيران الإحصاءات المتعلقة بالنفط على أنها من أسرار الدولة، لذلك من الصعب معرفة ما إذا كانت الإيرادات آخذة في الانخفاض، أو ما إذا كانت خسارة حصتها في السوق تعوض عن ارتفاع الأسعار المعيارية للخام الذي يتم بيعه. لكن حجم الصادرات الإيرانية ينخفض، بحسب أحد المحللين، ما يمنع البلاد من جني الفوائد من ارتفاع أسعار الطاقة. وصلت الحسومات التي قدمتها شركة النفط الفنزويلية الحكومية، المعروفة باسم PDVSA، لمصافي التكرير الصينية إلى مستويات قياسية منذ غزو أوكرانيا، وفقًا لخبراء الطاقة الفنزويليين والمسؤولين التنفيذيين في مجال النفط. قبل الحرب، كان التخفيض حوالى نصف ما هو عليه الآن، وفقًا لمدير النفط الفنزويلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث عن موضوع حساس. والأسوأ من ذلك، أنه منذ بداية الحرب، توقفت شركات الشحن الروسية عن الدفع لشركة PDVSA مقابل النفط الخام الذي تبيعه نيابة عنها في آسيا، مما حرم البلاد من مصدر دخل مهم، وفقًا للمدير التنفيذي. وقالت ريزا غريس تارجو، محللة شؤون أميركا اللاتينية في مجموعة أوراسيا للاستشارات والمخاطر: "تكافح روسيا الخاضعة للعقوبات لتكون حليفاً موثوقاً لفنزويلا. إن العلاقة الاقتصادية القائمة منذ بعض الوقت آخذة في التآكل"."

وبحسب الصحيفة، "قالت سارة فاخشوري، خبيرة النفط في شركة الاستشارات SBV Energy International التي تركز على الشرق الأوسط، إن إيران تواجه مشاكل مماثلة. وقالت إن الحكومة الصينية أعطت الأولوية للواردات الروسية جزئياً لأن لديها علاقات استراتيجية أوثق مع جارتها الشمالية.

وقال تاجر نفط إيراني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن المنافسة الروسية خفضت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بأكثر من ثلث مستويات ما قبل الحرب. وقال التاجر إن صادرات إيران إلى آسيا تراجعت إلى ما يقدر بنحو 700 ألف برميل يوميا وهو نصف حجم الصادرات الذي تستنتد إليها البلاد في ميزانيتها السنوية. على الرغم من المنافسة الاقتصادية المتزايدة، حافظت كل من إيران وفنزويلا على إظهار التضامن العام مع بوتين. في اجتماعات شخصية متكررة منذ بداية الحرب، تعهد كبار مسؤولي الكرملين ونظراؤهم الإيرانيون والفنزويليون بتوحيد الصفوف للتغلب على العقوبات الأميركية. ولكن من المفارقات أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة قد يقرب مصالح فنزويلا وإيران من الغرب. يرغب كلا البلدين بشدة في بيع المزيد من النفط، وتحتاج الولايات المتحدة وأوروبا إلى إيجاد مصادر جديدة للطاقة لخفض أسعار الوقود المحلية".

وختمت الصحيفة، "يحاول بعض المسؤولين الإيرانيين استغلال المواجهة بين الغرب وروسيا لصالح بلادهم. تجادل الفصائل السياسية التي تدعم اتفاقًا نوويًا مع الغرب بأن طرد روسيا من سوق الطاقة في أوروبا يوفر لإيران فرصة لاستعادة عملاء النفط الغربيين، إذا توصل قادة البلاد إلى تسوية. في الواقع، تتطلع كل من إيران وفنزويلا إلى تعويض ما تفعله روسيا بهما في آسيا من خلال الاستيلاء على حصة السوق الغربية التي خسرتها روسيا. قالت فاخشوري: "إيران تعرف الالام التي تتحملها دول الاتحاد الأوروبي جراء النقص في الطاقة، وأن الوضع قد يزداد سوءًا". وختمت: "في النهاية، إن الوضع في صالح إيران"."