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عربي-دولي
نص رسائل قاتل نيرة أشرف قبل ذبحها.. هذا ما فضحته المحادثات
Lebanon 24
14-07-2022
|
06:00
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لاتزال تفاصيل قضية قتل الطالب محمد عادل لزميلته نيرة أشرف نحراً أمام بوابة جامعة المنصورة تفرض نفسها وتشغل الشارع المصري رغم الحكم على الجاني بالإعدام شنقاً.
وكشفت أوراق التحقيقات أنه توجد محادثات نصية تمت عبر "فيسبوك ماسنجر"، مع حسابات متنوعة يتعلق محتواهم بالواقعة، ومن ضمنها تسجيل صوتي مثبت به: "هو الموضوع في الأول أن احنا ارتباط وحب ومش عارفه ايه وفي الاخر حصلت الحوارات ال انتي عرفاها ال مش هقعد أهرى فيها كتير.. وسامحت ورجعت تاني قلت هنبقى اصحاب ووقفت معاكي.. ومفيش زميل يقف.. زميل أيـه ال يعمل كدة.. هاتيلي واحد يعمل ال عملتوا معاكي وتقوليلي في الاخر زميل مش أصحاب".
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وكشفت التحقيقات أيضاً أنه وبفحص تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تبين وجود حساب يحمل اسم naiiraashraf وعليه تم التقاط صور بصيغة printscreen لمحادثات نصية مع حسابين يتعلق محتواهما بالواقعة محل التحقيق، ومن ضمنها تسجيل صوتي والثابت به الآتي: "هو انتي توصلي لأيه انا مش فاهم بجد.. انتي حسه بال انا فيه بسببك.. انتي مش حسه بأي حاجه انتي حسه نتیجه ال بتعمليه فيا دلوقت.. انا مش هستحمل أكتر من كدا إيه ال جد.. انتي مش قادره تستوعبي انى بحبك وقولتي صحاب أو زمايل".
"مش عايز حاجة غير أشوفك"
وفي تسجيل صوتي آخر: "حرام بجد ال انا فيه وال بتعمليه فيا.. انا بتكلم وببعت ف رسايل وماسجات و مش طالب غير اني اشوفك"، وتسجيل صوتي آخر: "انا حاجزلك كتب وبعملك ف حاجات وكل شويه اعملك حاجات في الكلية ومبحبش اتكلم كتير .. وفي الآخر انا مش طالب منك حاجه غير اني اشوفك.. مش دى صحوبيه وبتبقى فاتحه وبتردي على ناس تانية وأنا ف ستين داهيه صح"، وتسجيل صوتي آخر: "انا مش عايز حاجه غير اني اشوفك".
تأييد حكم الإعدام
وكانت محكمة الجنايات المصرية بالمنصورة أيدت الأسبوع الماضي خلال جلستها الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام.
ووفقا للنظام القضائي المصري، سوف يكون من حق المدان اللجوء لإجراءات تقاض أخرى بعد التصديق على قرار الإعدام كاللجوء إلى محكمة النقض.
المصدر:
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