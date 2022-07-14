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رئيس كتلة نيابيّة ألمانيّة يتحدث عن خيار وحيد لحلّ النزاع في أوكرانيا... ماذا قال؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 06:30
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قال رولف ميوتسينيخ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في البوندستاغ، في حديث نقلته صحيفة  Die Zeit، إنه لا يمكن حل النزاع في أوكرانيا إلا عن طريق المفاوضات السلمية.  

وأضاف السياسي الألماني: "ما زلت أعتقد أن هذا النزاع لن يتم حله من خلال النصر المطلق في ساحة المعركة، بل فقط من خلال المفاوضات والاتفاقيات".
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وأشار إلى أنه يجب أن تتاح الفرصة دائما للأطراف المتحاربة، لإخطار الخصم بالاستعداد لوقف إطلاق النار.

وقال: "يجب أن نكون قادرين دائما على استخدام إشارات معينة تشير إلى وقف إطلاق نار محتمل من أجل استئناف المفاوضات الدبلوماسية".

وشدد السياسي الألماني، على أن هذه الإشارات لا تزال معدومة حتى الآن.
 
 
(روسيا اليوم)
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