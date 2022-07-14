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الحرس الثوري الإيراني: نخوض حربا شرسة مع أجهزة الاستخبارات العالمية

Lebanon 24
14-07-2022 | 07:30
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قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن استخبارات الحرس الثوري تخوض حربا مباشرة مع جميع أجهزة استخبارات الاستكبار العالمي التي تسببت بانهيار أنظمة كبيرة.

وصرح سلامي بأن "الأعداء حاولوا لسنوات التعرف على أبعاد ونطاق قوتنا من خلال التسلل إلى صفوف الحرس الثوري، لكن الجهود الاستخباراتية للقوات المسلحة أغلقت الطريق أمام العدو"، مشددا على "أننا ننظر إلى العدو بواقعية".
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وأضاف: "استخبارات الحرس تخوض حربا مباشرة مع جميع أجهزة استخبارات الاستكبار العالمي وهي أجهزة محترفة تملك الخبرة وتسببت بانهيار أنظمة كبيرة".
 
 
(روسيا اليوم)
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