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عربي-دولي

روسيا تتهم أميركا بدعم أوكرانيا "استخباراتيا" لقصف دونباس

Lebanon 24
14-07-2022 | 11:00
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس باستخدام راجمات "هيمارس".

وقالت زاخاروفا: "استخدمت أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة (هيمارس)، استلمتها من الولايات المتحدة، التي لم تكتف بتوفير المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قامت أيضا بإعارة مدربين سرا ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".
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(سكاي نيوز)
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