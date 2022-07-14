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عربي-دولي

كواليس لقاء بايدن - لابيد... ماذا بحثا؟

Lebanon 24
14-07-2022 | 07:30
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عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس الأميركي جو بايدن، لقاء عمل ثنائي بحضور الفريقين من كلا الطرفين.

ورحب رئيس الوزراء والرئيس الأميركي بالعلاقات الدافئة والمستقلة التي تربط إسرائيل والولايات المتحدة.
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وأجرى لابيد وبايدن وفريقا العمل مباحثات مطولة في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني والاتفاق النووي. حيث شكر لابيد الرئيس بايدن على قراره بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية.

كما أكد لابيد على معارضته العودة إلى الاتفاق النووي، وعلى ضرورة تشديد الضغط على إيران، لكي تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة اتفاق بديل.

هذا وأكدا كذلك على أهمية منتدى النقب، وعلى ضرورة تعزيز التعاون في إطار الهيكلية الإقليمية، والسعي لتوسيع دائرة دول التطبيع.

وعلاوة على ذلك، تبادل لابيد وبايدن الآراء حول الشأن الفلسطيني، حيث استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل من أجل تحسين نسيج الحياة الفلسطيني في المجالات المختلفة.

ورحبا بالتصريحات المشتركة الصادرة عن الدولتين. وفي المقام الأول، "إعلان القدس" الذي سيوقع اليوم، وكذلك بالإعلان المشترك بشأن إقامة تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة. 

 
(الحرة)
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