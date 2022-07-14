29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
33
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كواليس لقاء بايدن - لابيد... ماذا بحثا؟
Lebanon 24
14-07-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس الأميركي جو بايدن، لقاء عمل ثنائي بحضور الفريقين من كلا الطرفين.
ورحب رئيس الوزراء والرئيس الأميركي بالعلاقات الدافئة والمستقلة التي تربط إسرائيل والولايات المتحدة.
Advertisement
وأجرى لابيد وبايدن وفريقا العمل مباحثات مطولة في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني والاتفاق النووي. حيث شكر لابيد الرئيس بايدن على قراره بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية.
كما أكد لابيد على معارضته العودة إلى الاتفاق النووي، وعلى ضرورة تشديد الضغط على إيران، لكي تعود إلى طاولة المفاوضات لمناقشة اتفاق بديل.
هذا وأكدا كذلك على أهمية منتدى النقب، وعلى ضرورة تعزيز التعاون في إطار الهيكلية الإقليمية، والسعي لتوسيع دائرة دول التطبيع.
وعلاوة على ذلك، تبادل لابيد وبايدن الآراء حول الشأن الفلسطيني، حيث استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل من أجل تحسين نسيج الحياة الفلسطيني في المجالات المختلفة.
ورحبا بالتصريحات المشتركة الصادرة عن الدولتين. وفي المقام الأول، "إعلان القدس" الذي سيوقع اليوم، وكذلك بالإعلان المشترك بشأن إقامة تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة.
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حقائقٌ مشوّقة.. هذا ما أخفاه نصرالله في خطابه!
Lebanon 24
حقائقٌ مشوّقة.. هذا ما أخفاه نصرالله في خطابه!
03:00 | 2022-07-14
14/07/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لأسبوع حار ولاهب.. الحرارة ستتخطى الـ 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
استعدوا لأسبوع حار ولاهب.. الحرارة ستتخطى الـ 37 في هذه المنطقة!
01:52 | 2022-07-14
14/07/2022 01:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تظهر بالمايوه.. وأحد المتابعين يُحرجها بسؤال عن طولها (صور)
Lebanon 24
كارلا حداد تظهر بالمايوه.. وأحد المتابعين يُحرجها بسؤال عن طولها (صور)
03:06 | 2022-07-14
14/07/2022 03:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بذخ وصرف أموال.. قطاع يزدهر بقوة في لبنان
Lebanon 24
بذخ وصرف أموال.. قطاع يزدهر بقوة في لبنان
07:00 | 2022-07-14
14/07/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وعد من اللواء عباس إبراهيم للمواطنين... هذا ما قاله عن الكهرباء
Lebanon 24
وعد من اللواء عباس إبراهيم للمواطنين... هذا ما قاله عن الكهرباء
05:46 | 2022-07-14
14/07/2022 05:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2022-07-14
روسيا توجه تحذيرا إلى مولدوفا... ما القصة؟
12:00 | 2022-07-14
ماكرون: روسيا تستخدم الغاز "سلاح حرب"
11:30 | 2022-07-14
بيسكوف: المفاوضات حول الحبوب مستمرة
11:15 | 2022-07-14
حملة ضد التطبيع تزامناً مع زيارة بايدن للشرق الأوسط
11:00 | 2022-07-14
روسيا تتهم أميركا بدعم أوكرانيا "استخباراتيا" لقصف دونباس
10:52 | 2022-07-14
وزيرة إسرائيليّة تتحدّث عن مفاوضات الحدود البحريّة مع لبنان... ماذا قالت؟
فيديو
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
11:00 | 2022-07-14
14/07/2022 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
14/07/2022 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
14/07/2022 19:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact